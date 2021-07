Po pozebi kmete pesti še suša

Pred enim tednom je uporabnike namakalnega sistema Vogršček presenetilo obvestilo Sklada kmetijskih zemljišč o počasnem zapiranju razvoda. To pomeni moteno oz. onemogočeno dobavo vode na številnih namakalnih in oroševalnih sistemih, ki se oskrbujejo iz Vogrščka. Do tega je prišlo zaradi sanacije pregrade na zajetju in na pripadajočih objektih. Uporabniki sicer razumejo, da sanacija tako velikega sistema za sabo potegne veliko prilagajanj, ne razumejo pa, zakaj mora priti do zaprtja sistema, in to kljub nasprotnim zagotovilom. V iskanju rešitev je včeraj v Šempetru potekal sestanek med uporabniki in nekaterimi ključnimi državnimi službami.

Uporabniki namakalnega sistema so začudeni, da je take situacije prišlo med namakalno sezono in še posebej zdaj, ko je suša, torej v ključnih dneh, ki bodo odločali, ali bodo rastline zaradi suše propadle ali ne. Čudi jih tudi, da ni bilo pripravljene alternative, in obenem ne razumejo, kako da pristojni tako slabo poznajo kmetijstvo, »ki ni tek na 100 metrov, ampak maraton«.

Katarina Bezjak iz Vrtnarije Čebron, ki se je udeležila včerajšnjega sestanka v prostorih Biotehniške šole v Šempetru, opozarja, da pomanjkanje vode za namakanje za njihovo kmetijo pomeni zaključek proizvodnje. »Trenutno je v namakalnem sistemu voda sicer prisotna, nima pa dovolj tlaka. Želimo, da vsaj tako ostane, saj je to edina možnost, da naša kmetija preživi. Če pa se bo zgodilo, da bodo, kot napovedujejo, namakalni sistem zaprli v celoti, pa lahko zaključimo s proizvodnjo,« opozarja Bezjakova. Če bi se to zgodilo, apelira na pristojne, da urgentno dovolijo začasno črpanje vode iz hidranta vodovodnega omrežja po nižji ceni. Za to pa potrebujejo vodno dovoljenje.

Včerajšnjega sestanka so se poleg uporabnikov namakalnega sistema udeležili tudi predstavniki Ministrstva za kmetijstvo in Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, ki upravlja z razvodom, ne pa tudi Ministrstva za okolje in prostor, ki je nosilec projekta sanacije pregrade na akumulaciji Vogršček. »Ministrstvo za okolje in prostor danes ni prisotno, a je glavni krivec, ki se ne drži nobenega dogovora, ampak dela po svoje. Dogovor je bil, da bodo sanacijska dela potekala v mrtvi sezoni ter da namakalna sezona ne bo ogrožena,« je bil ogorčen Srečko Kofol iz Civilne iniciative Vogršček. »Če se nam vode v kratkem času ne zagotovi, bodo naši pridelki propadli! Tu so drevesnice, sadjarski center, državne inštitucije, smo kmetje – škoda bi pri vseh presegla vrednost sanacije pregrade,« opozarja Kofol.

»Delamo vse za to, da se voda iz Vogrščka zagotovi uporabnikom,« je po sestanku povedal Anton Harej, državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo in predstavil dve možni rešitvi: prva se tiče črpanja vode iz reke Vipave s črpalkami. »Pričakujemo pa še, da z jutrišnjim dnem na Ministrstvu za okolje in prostor dosežemo dogovor, da dovoli prečrpavanje iz zgornjega v spodnji del Vogrščka za zagotavljanje dogovorjenega minimuma vode v sistemu na koti 80. Sedaj se nahaja na 77,8,« pojasnjuje Harej, ki na uporabnike namakalnega sistema apelira, naj vodo uporabljajo res zgolj za kmetijske namene. »Lepo prosimo, da se te vode ne uporablja za namakanje domačih vrtov,« poudarja Harej.

Tretja možnost za zagotavljanje vode za namakanje pa je v pridobivanju zelenih priključkov iz vodovoda, vendar je ta najdražja in samo začasna, dodaja Martin Brus iz sklada kmetijskih zemljišč in gozdov.

Med ukrepi, s katerimi bi na Ministrstvu za kmetijstvo radi pomagali uporabnikom, je tudi Interventni zakon, ki naj bi bil sprejet v kratkem. »Interventni zakon upošteva tako odpis vseh dajatev za vzdrževanje sistema Vogršček in vzdrževanje nabrežin, obenem pa dajemo pomoč do 15 odstotkov in v posameznih primerih tudi več, za sadjarje, ki so utrpeli pozebo,« napoveduje Harej.