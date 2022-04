Po prenovi ambulante cepilni center in nebolnišnična oskrba

Moderen, popolnoma prenovljen zdravstveni dom, v katerem bodo domovale ambulante družinskih zdravnikov in specialistov ter cepilni center, na voljo pa bo tudi več desetin postelj za nebolnišnično oskrbo ter hospic. Takšni so obeti za nekdanji pulmološki oddelek v Ulici Vittorio Veneto, v katerem je nekoč domoval center za duševne bolnike, zadnja leta pa je stavba samevala. Danes si bodo prostore ogledali goriški župan Rodolfo Ziberna, deželni odbornik za zdravstvo Riccardo Riccardi ter vodstvo zdravstvenega podjetja Asugi. Investicija znaša 34.561.104 evre, od katerih bo okoli 30 milijonov primaknila Dežela FJK, ostala sredstva pa naj bi prejeli iz Načrta za okrevanja in odpornost. Načrt je trenutno v začetni fazi, saj so decembra sprejeli študijo izvedljivosti, dela pa naj bi bila zaključena do leta 2026.

Stavbo med ulicama Vittorio Veneto in Scuola Agraria je fašistični režim zgradil leta 1933, namenjena je bila zdravljenju tuberkuloze in pljučnih bolezni. Zgradba je torej stara skoraj 90 let in ima za tisti čas značilne arhitekturne detajle, ki jih bo prenova seveda morala upoštevati. Objekt bodo prilagodili protipotresni zakonodaji in ga utrdili; poskrbeli bodo za notranjo prenovo, ki bo upoštevala novo delitev prostorov. S toplotno izolacijo, novimi okni in nameščanjem sončnih celic bodo izboljšali energetsko učinkovitost. Prenovili bodo vse napeljave, stavba pa bo dobila šest novih dvigal in dve varnostni stopnišči. Posebno pozornost bodo namenili razlikovanju poti znotraj stavbe in na parkiriščih za različne obiskovalce. Študija izvedljivosti predvideva tudi gradnjo novih prostorov, ki naj bi imeli čim bolj omejen učinek na stavbo in okolico: zato naj bi jih zgradili iz stekla in jekla.