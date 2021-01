Po prenovi bo predor razsvetljen, varen in bolj privlačen

Odstranili bodo aluminijasto kritino s stropa, da bi ugotovili, v kakšnem stanju je Bombijev predor in kako korenite prenove je sploh potreben. Goriški občinski odbor je v prejšnjih dneh sprejel študijo ekonomske in tehnične izvedljivosti za prekvalifikacijo Bombijevega predora. Njegovi prenovi je občinska uprava v svojem triletnem planu javnih infrastrukturnih del namenila 550.000 evrov. Pred začetkom načrtovanja morajo preveriti stanje predora, v katerem so pred leti odkrili tudi nekaj razpok. Med tehničnimi preverjanji in med deli za prekvalifikacijo bo predor po potrebi vsaj deloma zaprt: koliko časa bo trajala zapora in vprašanje, če bo popolna, bo odvisno od tega, kaj se »skriva« pod aluminijasto kritino, ki prekriva strop predora.

Študija izvedljivosti, ki jo je občinski odbor sprejel pred kratkim, v glavnih obrisih nakazuje, kako se bo Bombijev predor spremenil po posegu, ki naj bi trajal štiri do pet mesecev. Občinski upravitelji si prizadevajo, da bi se v prihodnosti čim več ljudi posluževalo predora, ki bo še naprej zaprt za avtomobilski promet. Po sanaciji stropa in sten bodo notranjost prekrili z novo oblogo, ki bo predoru dala svetlejši videz. Na novo bodo uredili razsvetljavo, za zagotovitev večje varnosti bo občinska uprava namestila tudi videonadzorne kamere. Predor bo postal tudi neke vrste razstavni prostor, saj bodo na stene lahko nameščali razne panoje, tako informativnega kot umetniškega značaja.