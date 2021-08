Po prepiru na Travniku so jih policisti aretirali

Prepir na goriškem Travniku je postal nasilen, zaradi česar so po številnih zaskrbljenih klicih občanov posredovali goriški policisti in aretirali dva Goričana ter enega bolgarskega državljana. V soboto popoldne so se trije moški nasilno prepirali v bližini lokalov na Travniku. Ko so bili o dogajanju obveščeni, so na kraj prišli policisti in v sodelovanju s karabinjerji pomirili moške in jih identificirali. Eden izmed treh vpletenih v prepir je med drugim grozil in se znesel nad strankami bližnjega lokala. Vse tri aretirane osebe – 56-letnega in 43-letnega Goričana ter 48-letnega bolgarskega državljana – so policisti aretirali zaradi pretepa v oteževalnih okoliščinah. Vsi trije so že bili stari znanci organov pregona.