Po prvem požirku ga je zapeklo v grlu

»Ko sem popil požirek vode, me je takoj zapeklo v ustih. Kmalu zatem sem se počutil slabo in sem potreboval zdravniško pomoč.« Goriški občinski odbornik Roberto Sartori je noč s torka na sredo preživel v goriški bolnišnici. V torek zjutraj se je kot običajno odpravil v svojo pisarno v mestni hiši; na avtomatu si je kupil pollitrsko steklenico vode in jo okrog poldne odprl. Komaj je popil prvi požirek, je začutil nenavaden okus in vonj; kmalu zatem ga je zapeklo v ustih in grlu, nekaj minut kasneje mu je šlo na bruhanje. Na pomoč je odhitel na goriško urgenco, kjer so kasneje z gastroskopijo zdravniki ugotovili, da ima nekaj manjših ran v požiralniku.

»K sreči ni šlo za nič hujšega,« nam je včeraj povedal Sartori in pojasnil, da se je čez noč počutil boljše, tako da je v sredo zjutraj zapustil goriško bolnišnico. »V torek sta me v bolnišnici obiskala policista, ki sem jima povedal, kaj se je zgodilo. Zdravniško osebje jim je tudi izročilo plastenko, ki sem jo prinesel s seboj v bolnišnico in iz katere je uhajal čuden vonj,« je razložil Sartori. V sredo je pristojno podjetje pregledalo vse avtomate s pijačo in prigrizki na občini. Iz avtomatov so pobrali vse plastenke in se lotili preverjanja. Preiskavo je sprožila tudi policija, ki bo skušala ugotoviti, ali je kdo namerno postavil steklenice z doslej neznano škodljivo snovjo v avtomat ali pa je plastenka mogoče prišla v stik z razkužilom oz. drugo tekočino, ki jo uporabljajo za razkužitev in čiščenje avtomatov.