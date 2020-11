Po rožnatem oktobru na vrsti modri november

Po »rožnatem oktobru« je na vrsti »modri november«. Opozarjanje na preventivo za rak dojke, nato pa še za rak na moških spolovilih, ima pogosto podporo institucionalnih subjektov, v prvi vsti občin. V Sovodnjah so se v novembru torej odločili, da bo občinska stavba modro obarvana kot opozorilo na pomembnost preventive t.i. »moških bolezni«.

Sovodenjska občina bo tudi pokroviteljica spletnega predavanja združenja Volendo continuare, ki bo potekalo preko njihove Facebook strani v soboto, 14. novembra. Poimenovali so ga »Paure e tabù. L’abc del cancro all’apparato genitale maschile e come prevenirlo«, osredotočali se bodo na stvarne informacije o raku na moških spolnih organih in predvsem na preventivo. Na srečanju, ki se bo začelo ob 17. uri, bodo spregovorili Tiziano Stocca, Massimo Capone in Irina Bessi, primarij radiologije, specialist urolog in seksologinja. Pogovor bo vodil Stefano Saldarelli, navzoča bo goriška odbornica Silvana Romano. Ob združenju Volendo continuare sodelujejo združenje Spiraglio, goriški Klub Unesco in goriški Punto giovani. Poleg sovodenjske je pokroviteljstvo zagotovila goriška občina.