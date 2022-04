Po skoraj dveh letih spet odprli Scodnikovo ulico

Po skoraj dveletnem zaprtju (izjema so bili stanovalci) so včeraj ponovno odprli za promet Scodnikovo ulico v Gorici, ki povezuje Brassovo in Mighettijevo ulico, voznikom pa omogoča, da pridejo do severnega dela mesta in se pri tem izognejo mestnemu središču. Dela, zaradi katerih je bila cesta dalj časa zaprta, spadajo v obsežno protipoplavno sanacijo potoka Koren, ki zaobjema območje od Škabrijelove ulice preko parka v dolini Korna vse do Stražc. Scodnikovo in Mighettijevo ulico so zaprli 9. julija 2020. Po prvotnih napovedih je morala zapora trajati samo do lanskega maja, vendar so se dela precej zavlekla.

NOVA POT, NOV VIDEZ

Dela za sanacijo potoka Koren so še v teku v Ulici Catterinijev. Tu so se začela decembra 2020, videz območja pa je kljub odprtemu gradbišču že danes lepši. Kjer je nekoč bila zabetonirana struga Korna, zdaj vzporedno s hišami nastaja kolesarska in pešpot. Potok Koren teče pod njo, prostor nad strugo pa so prekrili z zemljo. Ob zaključku del bodo posadili travo ter namestili klopi in drugo urbano opremo. Ureditev tega nekoč zanemarjenega pasu bo nedvomno pripomogla k privlačnosti severnega dela mesta.

PREDORA ZA PEŠCE ŠE NI

Zamude z gradbenim materialom in povišanje cen surovin povzročajo nekaj težav tudi gradbenim delom in ureditvi parka v dolini Korna, od Ulice Brass vse do Kolumbovega drevoreda, kjer bodo Goričani lahko uživali v svojem »Central parku«. Obsežna dela bi se po pogodbi, ki jo je podpisal izvajalec del, morala zaključiti do začetka junija, vendar datum po vsej verjetnosti ne bo držal. Zgoraj omenjena sprememba načrta bo namreč vključevala tudi nekaj posegov v tem delu gradbišča. Med temi je na primer gradnja predora za pešce in kolesarje, ki bi moral povezovati oba dela parka na tej in oni strani Orianijevega drevoreda. V prvotnem načrtu ga ni bilo, načrtovalci pa se zdaj soočajo s težavami glede najbolj učinkovite metode gradnje.