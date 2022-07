Po sledeh rodbine de Claricini

Gorico je imel za »most med narodi«, sebe pa za »na Avstrijo zelo navezanega Italijana«. Lik Alessandra de Claricinija (1811–1880) in zgodovinska vloga njegove rodbine na Goriškem sta temelja projekta Il ruolo storico dei de Claricini nel Goriziano, ki ga je nedavno odobril urad za kulturo Dežele FJK in so ga včeraj predstavili v parku za goriško mestno hišo. O njegovem nastanku in ciljih so spregovorili vodja projekta Stefano Cosma ter predstavniki številnih partnerjev, ki so se vanj vključili, in sicer združenje Musei Formentini, Fundacija Claricini Dornpacher iz Mojmaga, spletna stran Top Voice, državna knjižnica v Gorici, Tržiški kulturni konzorcij, združenje èStoria ter goriška in številne druge občine. Fabrizio Oreti, ki v goriškem občinskem odboru vodi kulturni resor, je projekt uvrstil med novosti, ki promovirajo kulturno dediščino Gorice in širšega čezmejnega prostora v vidiku leta 2025, ko bo mesto z Novo Gorico Evropska prestolnica kulture.

»V arhivu Formentinijev sem pred leti našel dnevnik, ki ga je Alessandro De Claricini pisal v 30. letih 19. stoletja, ko je skupaj z bratom Leopoldom študiral na Dunaju. Njegovi rokopisi so me naravnost prevzeli,« je povedal Cosma. Alessandro De Claricini je bil pripadnik plemiške rodbine, katere predstavniki so v 13. stoletju prišli iz Bologne na območje Čedada, nakar se je ob koncu 18. stoletja ena veja družine preselila na Goriško. V Versi se je leta 1811 rodil Alessandro, ki je postal pravnik in politik. Med leti 1869 in 1871 je bil goriški »podestà«. Bil je zmerni liberalec in prepričan zagovornik dialoga med narodi, ki so sestavljali avstro-ogrsko cesarstvo: s prijatelji je govoril furlansko, študiral je v nemščini in pisal v italijanščini, med drugim je zagovarjal pravico slovenskega življa do jezikovne, kulturne in politične samobitnosti. »Njegovi dnevniki so odlično izhodišče za pripovedovanje goriške zgodovine na privlačen način,« je pojasnil Cosma in pristavil, da je pomembna tudi zapuščina njegovega brata – arhitekta in inženirja Leopolda de Claricinija. V Gorici mu namreč dolgujemo več pomembnih stavb, med katerimi je nekdanje javno kopališče v Cadornovi ulici.Vsebine, ki so povezane z arhitekturo in zgodovino Gorice ter raznih drugih krajev na Goriškem, kjer so bivali in delovali de Clariciniji, bodo mladim, študentom in turistom ponudili na sodoben način. Besedila iz Alessandrovih dnevnikov, fotografije in posnetki bodo v kratkem dostopni v obliki podkastov na platformi, ki jo za Top Voice Nicoloja Gambarotta pripravlja zagonsko podjetje Coding duck nekdanjih dijakov slovenskega zavoda Jurija Vege Aleka Devetaka, Guglielma Fratija in Manuela Lupolija. Vsebine bodo večjezične – ob italijanščini, angleščini in nemščini sta za nekatera besedila predvideni tudi furlanščina in slovenščina. Primer je zanimiv podkast, ki je posvečen ustanovitvi slovenskih društev Gorica in Soča v drugi polovici 19. stoletja.

Nosilec projekta je združenje Musei Formentini, ki ga je včeraj zastopal odvetnik Michele Formentini (njegova babica Ernestina je bila hči Alessandra de Claricinija), v imenu Fundacije Claricini iz Mojmaga pa je spregovoril Oldino Cernoia, ki je izpostavil pomen sodelovanja različnih akterjev pri projektih, ki imajo tudi v vidiku EPK 2025 lahko pomembne turistične in gospodarske učinke za širši prostor. Navzoč je bil še Luca Caburlotto, v.d. direktorja goriške državne knjižnice, ki je izpostavil pomen arhivskih virov, Nicolò Gambarotto pa je opisal delovanje platforme in podkastov, ki bodo dostopni preko QR kod. Le-te bo mogoče skenirati v raznih stavbah in na drugih točkah, ki so vključene v projekt, pa tudi na karticah, ki jih bodo obiskovalcem delile soudeležene ustanove. »Podkasti bodo vključeni v zemljevid, ki zaobjema celotno geografsko področje projekta. S pomočjo geolokalizacije bo uporabnik vedel, kje se nahajajo posamezne interesne točke in kako lahko pride do njih. Ob koncu bo videno in slišano lahko tudi komentiral, kar bo bistvenega pomena pri nadgradnji projekta,« sta za Primorski dnevnik povedala Nicolò Gambarotto in Alek Devetak.