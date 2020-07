Po smrti trinajstletnika tožilstvo odredilo obdukcijo

Po pretresljivi smrti 13-letnega dečka, ki je v sredo umrl zaradi padca v 30-metrski vodnjak, je goriško tožilstvo uvedlo preiskavo zoper neznane storilce zaradi suma uboja iz malomarnosti. Odrejena je bila tudi obdukcija trupla malega Stefana. Državna tožilka Ilaria Iozzi, ki bo tudi vodila preiskavo, je bila na prizorišču nesreče, v parku Coronini Cronberg v Gorici, že v sredo. Isti dan se je tudi pogovorila z vsemi soudeleženimi osebami, tako pristojnimi poletnega središča kakor Fundacije Coronini, ki upravlja in skrbi za park. »Glede na to, da so v zadevi soudeleženi tudi otroci, bodo preiskovalne dejavnosti zahtevale določen čas in ustrezne prijeme. Razgovori z otroki bodo namreč morali potekati v zaščitenem okolju,« je povedala tožilka Laura Collini.