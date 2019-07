Po stanovanjih ropali s pištolami in sekirami

Zaradi tatvine in ropa so goriški karabinjerji v četrtek, 4. julija, aretirali dva kitajska državljana. Po preiskavah, ki so zaobjemale območje severne in srednje Italije, so karabinjerji avgusta lani že aretirali šest kitajskih državljanov, ki so v sklopu iste kriminalne naveze bili osumljeni treh ropov. Od teh je do enega prišlo v Špetru ob Soči, do drugega pa v Mestrah.

Jin Jian Jun in Hong Wen Wu, ki so ju aretirali v četrtek, sta imela glavno vlogo v ropu v stanovanju v Mestrah, kjer so njihove žrtve bili drugi kitajski državljani. Roparji so bili oboroženi, saj so poleg pištol uporabljali tudi mačete, enorezne dolge nože za sekanje, in sekire. Sodnik za predhodne obravnave iz Benetk je zoper kitajska državljana sprožil postopek aretacije: enega izmed osumljencev so odpeljali v zapor v Turinu, drugi pa je že v goriškem zaporu.