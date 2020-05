Po Števerjanu in Kalvariji lahko »lovimo« Pogačarja in Braidota

Med vzponom iz Pevme preko Oslavja v Števerjan in med spustom po blatnih pobočjih Kalvarije lahko virtualno tekmujemo s kolesarjema svetovnega kalibra, s Tadejem Pogačarjem iz Klanca pri Komendi, zmagovalca treh etap na lanski španski Vuelti, in z Luco Braidotom iz Moša, udeležencem olimpijskih iger leta 2016 v Riu, kjer je na dirki v gorskem kolesarstvu zasedel sedmo mesto. Če se pa proti števerjanskemu trgu povzpnemo preko Ščednega, lahko svoj amaterski dosežek primerjamo s profesionalci, ki so se lani udeležili mednarodne dirke Adriatica Ionica.

Da so Brda raj za kolesarje, smo že večkrat pisali. Ravno pred nekaj tedni je naš novinarski kolega Marko Marinčič opozoril, da je čim prejšnjega vzdrževanja potreben sistem pretežno ravninskih kolesarskih poti ob vznožju Brd, med Gorico in Števerjanom na enem ter Krminom in vse do Dolenj na drugem koncu. Omenjena kolesarska mreža, ki velja za eno od vidnejših zapuščin nekdanje Pokrajine Gorica, zajema približno 70 kilometrov itinerarijev na manj prometnih stranskih cestah med griči in vinogradi, od teh pa je približno 20 kilometrov namensko urejenih kolesarskih poti, tlakovanih z lažjo asfaltno prevleko, ki so kot nalašč za nedeljski družinski izlet.