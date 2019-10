Po številu obiskovalcev dohiteli lanski uspeh

»Do 25. septembra smo na letošnji razstavi sprejeli 4.724 obiskovalcev, kar je primerljivo z lanskimi podatki: takrat smo do konca decembra našteli 6.377 ogledov. Upoštevati je treba, da je zdajšnji podatek v vsakem slučaju veliko višji od letnega števila obiskovalcev v letih 2016 in 2017,« razlaga Cristina Bragaglia, kustosinja in dolgoletna preučevalka zapuščine grofa Viljema Coroninija. Tudi letos bodo razstavo v dvorcu Coronini podaljšali do januarja. »L’indispensabile superfluo«, razstava o modnih dodatkih plemiške družine, ki je na ogled od aprila, je po številu obiskovalcev povsem primerljiva lanski, za Fundacijo Coronini rekordni razstavi o ruski dediščini družine Coronini.