Po tatvini avtomobila so zaskrbljeni

Neznanci so ukradli avtomobil tipa Volkswagen lupo, ki je bil parkiran za kulturnim središčem društva Kremenjak v Grudnovi ulici v Jamljah. Do tatvine osebnega avtomobila je prišlo pred približno dvema tednoma. Lastnik vozila, ki je doma pri Sabličih, se je okrog poldne pripeljal v Jamlje, da bi mu v lopi za kulturnim središčem domači lovec pokazal komaj uplenjenega jelena. Ker naj bi postanek trajal le nekaj minut, je lastnik pustil v avtomobilu ključe; ko se je vrnil do vozila, da bi se odpeljal domov, ga ni bilo več.

Ukradeni Volkswagen lupo je električno modre barve in ima štirinajst let, tako da ga nedvomno niso ukradli zaradi njegove vrednosti. Poleg tega gre za avtomobil, ki je dolg le nekaj več kot 3,5 metra, tako da ni najprimernejši za dolge poti. Do kraje ni prišlo na osrednji jameljski ulici, ki je zelo obremenjena s prometom, temveč na stranski cesti, po kateri se vozijo skoraj izključno domačini. Po kraji so svojci lastnika na Facebooku objavili poziv morebitnim očividcem, naj se postavijo v stik z njimi; zapisali so tudi registrsko tablico avtomobila, ki je CM319CD. Doslej se ni oglasil nihče, ki bi opazil avtomobil, tudi preiskava sil javnega reda še ni obrodila sadov.