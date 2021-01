Po TikToku nagovarjal deklice tudi v Gorici

Policisti iz Milana so v prejšnjih dneh izsledili 57-letnega pedofila, nekdanjega kopališkega mojstra in profesorja telesne vzgoje, ki je bil v preteklosti že nekajkrat obravnavan zaradi pedofilije in spolnega nasilja. Moški je bil svojčas obsojen na osemletno zaporno kazen, prepovedali so mu tudi poučevanje in treniranje v športnih društvih. Iz zapora so ga spustili leta 2005, nakar je svoje mlade žrtve začel iskati po spletu. Najprej jih je zapeljeval po Facebooku, zatem je bil dejaven na Instagramu in nazadnje na TikTok.

Milanski pedofil se je deklicam, starih od 6 do 14 let, predstavljal kot najstnik. Sodišče iz Milana mu je na predlog milanskega kvestorja odredilo, da ne sme zapuščati občine, v kateri biva. Poleg tega se ne sme približati na več kot 500 metrov vrtcem, šolam, parkom z igrali in športnim objektom; moški poleg tega se ne sme pogovarjati z mladoletnimi osebami, z njimi ne sme niti vzpostavljati stikov po družbenih omrežjih. Policisti z milanske kvesture so ugotovili, da je v zadnjih časih nagovoril in nadlegoval vsaj 41 deklic iz raznih italijanskih pokrajin, med katerimi so Milan, Gorica, Viareggio, Firence, Pistoia, Carrara in La Spezia.