Po trčenju v več parkiranih vozil podrla ograjo in »poletela« na cesto

Na parkirišču goriške bolnišnice se je danes okrog poldneva zgodila nesreča. Voznico je med vožnjo po njem po vsej verjetnosti obšla slabost, pri čemer je trčila v več parkiranih avtomobilov – poškodovanih je bilo vsaj šest vozil – ter nato podrla še kovinsko ograjo parkirišča in »poletela« na cesto. Z avtomobilom ford fiesta je pristala sredi Ulice Fatebenefratelli, po kateri ni v tistem trenutku k sreči peljalo nobeno drugo vozilo. Žensko so takoj prepeljali na urgenco, drugih poškodovanih ni bilo. En del Ulice Fatebenefratelli so zaprli, na prizorišče so ob lokalnih policistih prišli tudi goriški gasilci, ki so očistili cesto.