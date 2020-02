Po tridnevni zapori bo cesta zaprta še pet dni

Cesta v Grojni bo zaradi nadaljevanja gradnje sistema odvodnjavanja meteornih voda zaprta od ponedeljka, 2. marca, do srede, 4. marca, in zatem še od ponedeljka, 9. marca, do petka, 13. marca. Prva zapora bo tako trajala tri dni, druga, ki bi morala biti tudi zadnja, pa pet.

Ker dela potekajo na območju goriške občine, so odredbo o začasnem zaprtju ceste pripravili na poveljstvu goriške mestne policije. Za zaporo je zaprosilo podjetje ICES iz Martignacca, ki je kot znano izvajalec gradbenih del. Zaradi težav z vremenom in z najdbo neeksplodirane ročne granate ter še pred tem z dostavo gradbenega materiala se je nabralo nekaj zamude, tako da podjetje še ni zaključilo z delom.Pod cesto bodo na treh točkah postavili cevi, skozi katere bodo pod cesto odtekale meteorne vode s pobočja nad cestiščem. Doslej so se del lotili na dveh točkah; poskrbeli so za izkopa, vendar cevi pod cesto še niso položili.Zapora ceste največ težav povzroča števerjanskim občanom, ki se skozi Grojno dnevno peljejo v Gorico. V prejšnjih tednih nekajkrat ni bilo ravno jasno, ali je cesta zaprta; napovedana zapora med drugim ni veljala, ko so čakali na gradbeni material, ko so dela odložili zaradi dežja in ko so odkrili ubojno sredstvo iz časa prve svetovne vojne.

Števerjanska županja Franca Padovan v prvi osebi sledi zadevi in pritiska, da bi se dela čim prej zaključila. »Upam, da bodo do petka, 13. marca, res zaključili, kot napovedujejo,« pravi županja, ki sicer tudi sama dobre ve, da veliko neznanko predstavlja vreme. Ravno jutri se bo po napovedih vremenoslovcev začelo deževno obdobje, ki naj bi trajalo vse do torka oz. srede. Če bo deževalo, je možno, da bodo zaporo ceste spet odložili.