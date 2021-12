Po vrtcu prihaja na vrsto telovadnica

Skrb za vrtčevske in osnovnošolske otroke je stalnica, ki se pojavlja v javnih delih v vseh treh občinah s pretežno slovenskim prebivalstvom – v Sovodnjah, Števerjanu in Doberdobu, kjer je v teku prilagoditev vrtca Čriček protipotresni zakonodaji. Gradbena dela so vredna 202.000 evrov, sicer doberdobska občinska uprava ravnokar načrtuje tudi prenovo osnovnošolske stavbe.

Prenova vrtca se je zaradi zamud pri dobavi gradbenih materialov začela nekoliko kasneje od napovedanega, zaradi pomanjkanja surovin bo verjetno prišlo do zamika tudi pri zaključku gradbenih del. »Obnova bi se morala zaključiti januarja, vendar to ne bo držalo. Težko je točno napovedati, kdaj se bodo gradbena dela zaključila, saj težav z gradbenim materialom še ni konec,« pravi župan Fabio Vizintin. Otroke, ki obiskujejo vrtec, so morali v tem obdobju začasno preseliti v prostore občinske knjižnice, ki so k sreči na razpolago nedaleč stran.Ob večji varnosti vrtčevske stavbe ima občinska uprava v načrtu tudi prenovo stavbe osnovne šole Prežihovega Voranca. Poslopje je precej večje od vrtca in potrebuje korenito obnovo. »Doslej smo prejeli prispevek za načrtovanje potrebnih del, postopek je zdaj v teku. Delamo na tem in upamo, da bomo v novem letu našli tudi finančno kritje za gradbena dela,« razlaga doberdobski župan. V letu, ki se zaključuje, je občinska uprava izpeljala tudi obnovo športnega igrišča v središču vasi. Z naložbo, vredno 60.000 evrov, so območje prilagodili novim varnostnim predpisom.

V letu 2022 bo občinska uprava začela z gradnjo steze okoli Doberdobskega jezera. Občina ima na voljo 100.000 evrov, s katerimi bodo stezo zgradili po zemljiščih raznih zasebnih lastnikov. Občina je že sprožila postopek, v okviru katerega bo v zemljiško knjigo vpisana služnost za parcele, po katerih bodo zgradili stezo. Lastniki bodo ohranili svojo lastninsko pravico. »Trenutno še čakamo na krajinsko dovoljenje Dežele Furlanije - Julijske krajine,« pravi župan, ki se vsekakor nadeja, da se bodo dela začela v novem letu.

Doberdobski občinski upravitelji si prizadevajo, da bi se leta 2022 začela tudi obnova telovadnice. Občina ima na voljo 1.265.000 evrov iz sklada medobčinske unije Kras Soča Jadran, s katerimi bo povečala energetsko varčnost športnega objekta. »Potrebujemo še izvršni načrt del, nato pa seveda razpis za izbiro izvajalca del,« pojasnjuje župan. »Predvsem pa upam, da bo problem covida v novem letu rešen, drugače se bodo razne zamude in zapleti nadaljevali še naprej,« pravi Fabio Vizintin.