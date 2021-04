Po zaslugi kajakašev zadovoljni tudi ribiči

Pogoji za ribolov na Soči so bili zaradi kajakaške tekme v Solkanu odlični, zaradi omejitev premikanja pa je bilo ribičev precej manj kot v prejšnjih letih. V nedeljo se je v Furlaniji - Julijski krajini začela nova ribiška sezona. Na podlagi vladne uredbe iz 2. marca 2021 je ribolov v sladkih vodah obravnavan kot športna dejavnost, ki jo izvajamo na odprtem in je torej dovoljena tudi v rdeči coni, pri čemer lahko ribiči lovijo le v občini prebivališča. Med izvajanjem ribolova ob določeni reki ribiči sicer lahko prestopijo občinsko mejo in peš vstopijo v drugo občino, vendar se vanjo ne smejo odpraviti z avtomobilom, da bi tam začeli z ribolovom.

Med ribiči, ki lovijo soške postrvi, je najbolj priljubljen odsek, ki gre od državne meje do Štandreža oz. Sovodenj; ribičem in sploh življenju v reki povzroča zelo velike težave nihanje vodostaja, ki je posledica zapiranja in odpiranja zapornic solkanskega jezu za potrebe proizvodnje električne energije. Ko so zapornice zaprte, skozi vanje priteka le 20 kubičnih metrov vode na sekundo, kar je zelo malo; ko jih odprejo, pa priteče preko 120 kubičnih metrov vode na sekundo in gladina se dvigne za preko en meter, kar je za ribiče lahko tudi nevarno. V preteklih letih so gasilci že večkrat reševali ribiče, ki so ostali ujeti na otokih sredi reke. V nedeljo vodostaj reke Soče ni nihal zaradi kajakaške tekme v Solkanu; da so imeli vsi kajakaši enake pogoje, so skozi jez cel dan spuščali po 45 kubičnih metrov vode na sekundo, zaradi česar so bili tudi pogoji za ribolov odlični. Na reki se je vsega skupaj zbralo le okrog dvajset ribičev, potem ko jih je bilo v prejšnjih letih veliko več; skoraj vsak izmed njih je doživel kak prijem soške postrvi, nekaj rib je tudi bilo ujetih in izpuščenih. Največja je merila 74 centimetrov in še vedno plava v reki. Ribiči so ujeli tudi nekaj šarenk, težkih od dveh do treh kilogramov, ki jih je v reko v Solkanu še med lansko sezono vložila ribiška družina Soča iz Nove Gorice.