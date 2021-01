Po zaslugi naložb uspešno kljubovali koroni

Kljub koronavirusu in težavam pri prehajanju meje v pomladnem času je bilo poslovanje družbe SDAG, ki upravlja goriško tovorno postajališče, v lanskem letu uspešno. »Spomladi smo doživeli tri mesece skoraj popolne blokade, nakar smo poslovali zelo dobro, kar je posledica raznih naložb in prenovitvenih del iz lanskih let,« pravi izvršni direktor družbe SDAG Giuliano Grendene in pojasnjuje, da so leto 2020 zaključili s prihodki, ki so za le 25.000 evrov nižji od leta 2019. »Če bi normalno poslovali čez celo leto, bi bil rezultat res odličen,« je prepričan Grendene.

Po njegovih besedah so ob zaključku raznih prenovitvenih del lahko začeli izkoriščati ves potencial tovornega postajališča. »Zelo dobro je bilo zlasti poslovanje, povezano s hladilnimi komorami; uspešni smo bili pri oddajanju v najem prostorov in pri skladiščenju,« poudarja izvršni direktor in razlaga, da se krepijo tudi stiki s tržaškim pristaniščem; med lanskim letom so iz Trsta na tovorno postajališče pripeljali približno sto kontejnerjev.

Med letošnjim letom se bo nadaljevalo nekaj projektov, ki so jih zastavili v prejšnjih letih. Še naprej bodo posebno pozornost namenjali varnosti parkirišč, kar avtoprevozniki še posebej cenijo; do konca leta bo tako nameščen »pametni« sistem videonadzora. Za tovorno postajališče je izredno pomembna tudi načrtovana izgradnja povezovalnega loka, po zaslugi katerega bodo ustrezneje povezali slovensko in italijansko železniško omrežje. Podjetju RFI, ki vodi projekt, so v prejšnjih mesecih potrdili, da soglašajo z načrtom in da bodo poskrbeli za elektrifikacijo treh tirov ob nekdanjem mejnem prehodu, ki jih uporabljajo za potrebe tovornega postajališča.

V prejšnjih tednih je prišel na dan tudi predlog, da bi v hladilnih komorah tovornega postajališča hranili cepivo za koronavirus. »Zagotovili smo svojo razpoložljivost, vendar naši hladilniki ne dosegajo temperature -70 stopinj, ki jo zahteva cepivo Pfizer/BioNTech. Tako smo na razpolago le za temperature do -20 stopinj,« razlaga Grendene, ki računa, da bo poslovanje družbe SDAG uspešno tudi letos.