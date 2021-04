Po zraku do težko dostopnih področij Kitajske

Slovensko letalsko podjetje Pipistrel sodeluje tudi pri reševanju potreb po čim hitrejši dostavi pošiljk. SF Express, eno od vodilnih Kitajskih logističnih podjetij, namerava razširiti svojo dostavno mrežo z uporabo velikih tovornih brezpilotnih letal z zmožnostjo navpičnega vzleta in pristanka (vertical take-off and landing – VTOL). SF Express je tako skupaj s hčerinsko družbo Amazilia Aerospace s sedežem v Münchnu sklenil partnerstvo s Pipistrelom, da bi pospešil razvoj velikih komercialnih brezpilotnih letal. Amazilia Aerospace bo za inovativni tovorni letalnik, ki ga je zasnoval in izdelal Pipistrel, zagotovila napreden digitalni sistem za nadzor poleta in upravljanje vozil.

Testiranja prototipa bodo potekala v Evropi, v letu 2022 pa se pričakuje dovoljenje kitajskih letalskih oblasti za komercialno uporabo letalnikov, so včeraj sporočili iz Pipistrela. V letu 2023 SF Express namerava že vključiti letalnike v svojo floto za komercialni prevoz blaga na Kitajskem ter tudi drugih državah sveta kjer je prisoten. »Pri naših prizadevanjih, da dosežemo 36-urni rok dostave znotraj cele Kitajske, se soočamo z znatnimi izzivi, kot so naravne ovire, nerazvita logistična infrastruktura in še več, zlasti na podeželskem Kitajskem,« pravi Li Dongqi, predsednik podjetij SF & Express VP in SF UAS. Da bi razrešili ta ozka grla, namerava SF Express vpeljati tovorne brezpilotne VTOL letalnike zaradi njihove prilagodljivosti in visoke hitrosti, ki je enaka kot pri helikopterjih ampak ima nizke stroške, ki so konkurenčni dostavi s tovornjaki. Zmogljivost letenja na visokih nadmorskih višinah jim bo omogočila razširitev območja dostave civilnega letalskega tovornega prometa celo na težko dostopna gorska območja. »Verjamemo, da bodo brezpilotni VTOL letalniki postali glavno dostavno sredstvo na Kitajskem, samo SF Express pa jih bo v naslednjih 10 letih potreboval več kot 1000,« dodaja Dongqi.