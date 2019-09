Pobeg čez mejo se ni izšel ...

Roka pravice je kljub pobegu dosegla 32-letnega italijanskega državljana iz Gorice, ki je med divjo vožnjo v Sloveniji in Italiji zakrivil več kršitev prometne zakonodaje. Samo na slovenski strani ga zato čaka globa v višini 2.280 evrov. Poleg tega je neregistrirano in nezavarovano vozilo vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja.V nedeljo so novogoriški prometni policisti v Rožni Dolini izvajali meritve hitrosti. Mimo patrulje je ob 19.45 v kraju, kjer je hitrost vožnje omejena na 50 kilometrov na uro, s 103 kilometri na uro pripeljal avtomobil Toyota Auris z italijanskimi registracijami. Voznik na znak policistov ni ustavil, temveč je z nezmanjšano hitrostjo nadaljeval vožnjo proti Italiji. Novogoriški prometni policisti so zapeljali za njim, ga dohiteli pri bencinskem servisu v Rožni Dolini in ga z zvočnimi in s svetlobnimi znaki skušali ustaviti, a se za to ni zmenil. Še več, zapeljal je levo in vozil po vozišču, ki je namenjeno za promet iz nasprotne smeri. Z vožnjo je nadaljeval do krožišča in prečkal mejo z Italijo na območju nekdanjega mejnega prehoda v Rožni Dolini. Novogoriški policisti so mu ves čas sledili in ga skušali ustaviti, a je voznik nadaljeval z vožnjo in z nizanjem kršitev prometne zakonodaje: vozil je z neprilagojeno hitrostjo, ni upošteval pravil prednosti, prehiteval je preko neprekinjene črte in celo vozil po levi strani vozišča. Novogoriški policisti so mu v skladu s sporazumom o čezmejnem policijskem sodelovanju med Italijo in Slovenijo sledili tudi po goriških ulicah, kjer je storil več hujših prekrškov in se po približno treh kilometrih od prečkanja meje ustavil pri neki hiši. Od tam je poskušal slovenskim policistom pobegniti peš. Iz vozila je medtem izstopil tudi 40-letni sopotnik, tudi on je državljan Italije. Pobegli voznik se na pozive policistov, naj se ustavi, ni odzval in jima je skušal zbežati, a sta ga policista kmalu ujela. Ker se jima je upiral, sta morala zoper njega uporabiti prisilna sredstva. Kmalu zatem so na kraj prispeli italijanski policisti in moškega prevzeli v nadaljnji postopek, pri tem pa ugotovili, da je vozil neregistriran in nezavarovan avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja.