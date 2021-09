Pobuda za odkup hiše Ljubke Šorli še čaka na uraden odziv

Hiša v goriški Ulici Ugo Foscolo, v kateri sta živela Ljubka Šorli in Lojze Bratuž z otrokoma, je zdaj v lasti dedičev, ki pa jo nameravata prodati. »Vsekakor si z bratom želiva, da pride hiša v slovenske roke, da bi ostala spomenik goriške oz. primorske preteklosti prejšnjega stoletja,« pravi dedinja in nečakinja Ljubke Šorli, Vera Tuta Ban. Dragocene rokopise, slike in ostalo zapuščino je po dogovoru z družino prevzel Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, medtem ko je bila glede nakupa hiše v čezmejnih kulturnih in političnih krogih že sprožena pobuda pri slovenskem ministrstvu za kulturo oz. uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Zametki te ideje so se začeli po lanskoletnem literarnem sprehodu. Na idejo, da bi hišo odkupila Republika Slovenija, je prišel nekdanji minister za kulturo, Sergej Pelhan. Vera Tuta Ban je z zadevo seznanila tudi slovenskega konzula v Trstu, Vojka Volka, ki ji je bil takoj naklonjen. »Na ministrstvo za kulturo je poslal depešo s predlogom, da odkupi hišo preko Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Odgovora še ni,« pravi Vera Tuta Ban. Obenem se je začela za pobudo zanimati javnost, zasluga za to gre Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti Nova Gorica. Sledila je javna pobuda za ohranitev in ovrednotenje kulturne dediščine družine Šorli – Bratuž, ki so jo slovenskemu predsedniku Borutu Pahorju, ministru za kulturo Vasku Simonitiju, sekretarju na ministrstvu za kulturo Silvestru Gabrščku, ministrici Heleni Jaklitsch in slovenskemu generalnemu konzulu v Trstu Vojku Volku poslali Vera Tuta Ban, Marija Mercina in David Bandelj. Pobudo so podprli tudi SKGZ in SSO, EPK in številni posamezniki, ki so ji s podpisi izrazili podporo, med njimi Karl Bonuttti, Jože Pirjevec, Marija Pirjevec, Boris Paternu, Tatjana Rojc, Boris Pahor, Miroslav Košuta, Marko Kravos ter institucije, kot na primer Kulturni center Lojze Bratuž v Gorici, Kulturni dom Gorica, Narodna in študijska knjižnica Trst, Tržaško knjižno središče, novogoriška območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, novogoriška JSKD in ZKD.

Tudi odgovora na to pobudo še ni, čeprav naj bi ji bili na državnem nivoju naklonjeni. Medtem pa zbiranje podpisov še poteka. »Upamo, da se išče ustrezna rešitev. Ko bo ustanovljen javni zavod GO!2025, bo morda zadeva lažje stekla preko njih,« dodaja Sabina Volk Simčič, vodja novogoriškega JSKD. Omenjeni zavod bi moral biti ustanovljen na jutrišnji seji novogoriškega mestnega sveta, ker pa usklajevanja glede tega še potekajo, bo najverjetneje v kratkem na to temo sklicana izredna seja mestnega sveta.