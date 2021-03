Pod ločniškim nadvozom trčila avtomobila

Pod nadvozom, ki iz Gorice pelje v Ločnik, se je danes popoldne po 14. uri zgodila prometna nesreča, v katero sta bili vpleteni dve vozili. V trku, ki se je zgodil v še nepojasnjenih okoliščinah, naj bi se lažje poškodovalo pet oseb. V enem avtomobilu so se peljali štirje potniki, v drugem pa samo ena oseba. Na kraj nesreče so prišli tudi goriški gasilci, ki so poskrbeli za varnost: iz enega od avtomobilov naj bi tudi izteklo nekaj bencina. Okoliščine nesreče preiskujejo goriški lokalni policisti.