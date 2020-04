Pod vprašajem naložbi v novogoriški bazen

Epidemija novega koronavirusa je premešala štrene tudi pri načrtovanih investicijah. Če se je še pred dobrim mesecem in pol zdelo, da večjih naložb v novogoriški mestni občini nič ne more ogroziti, sedaj to ne drži več. Ena takih je gradnja pokritega bazena, ki se ga Novogoričani nadejajo že leta. Samo zaradi izpada koncesijskih dajatev, ki jih novogoriški mestni občini plačuje Hit in drugi igralni saloni, bodo v proračunu zabeležili velik izpad – iz tega naslova občina mesečno prejme 375.000 evrov. Na račun epidemije se bodo povečali tudi nekateri drugi izdatki. Vse investicije v občini bodo ob rebalansu občinskega proračuna torej znova pretresli. Prednost pri izvedbi bodo imeli sofinancirani projekti iz EU in drugih virov, ki niso občinski, pojasnjujejo v županovem kabinetu.

»Tako zunanji kot notranji bazen bosta predmet presoje o smiselnosti in smotrnosti izdatkov v kontekstu izpada občinskega dohodka,« je po četrtkovi seji mestnega sveta povedal novogoriški župan Klemen Miklavič. Župan je na seji svetnikom predstavil tudi sklep o 45-dnevnem začasnem zadržanju izvajanja proračuna. Financirane bodo samo nujne naloge, omejitve ne veljajo za obveznosti, povezane z epidemijo koronavirusa.

Novogoriški mestni svetniki so na isti seji, ki je potekala kot običajno, le da so upoštevali pravila dodatne zaščite in varnostne razdalje, potrdili tudi odlok o porabi sredstev proračunske rezerve. Denar bodo namenili za informiranje prebivalcev, dodatne zaščitne ukrepe ter zaščitne opreme za preprečevanje okužbe z novim koronavirusom.

Med investicijami, ki se bodo torej znova znašle na mizi, je tudi izgradnja pokritega bazena v Novi Gorici. Postopki v zvezi s tem so doslej potekali, med šestimi prijavljenimi izvajalci je bilo izbrano podjetje Lesnina MG Oprema. »Sedaj poteka osemdnevni pritožbeni rok,« nam je pojasnil Gorazd Božič, vodja županovega kabineta, ki dodaja, da je s strani občine sicer vse pripravljeno ter da bi lahko z izgradnjo začeli po terminskem planu, to je konec maja. Toda ker bo treba vse investicije znova pretehtati, je začetek gradnje še pod vprašajem.

Ponudba izbranega izvajalca je znašala 4,8 milijona evrov. Od tega bo občina 3 milijone evrov pridobila iz evropskih sredstev za celostne teritorialne naložbe, 740.000 iz Ekosklada. Ostali del, ki znaša nekaj več kot milijon evrov bo občina financirala iz proračuna. Če bi se naložba začela po predvideni časovnici, bi pokriti bazen poskusno lahko obratoval v decembru 2021. Gre za bazen z dvižnim dnom, kakršnih je v Sloveniji malo, na ta račun ga bo lahko uporabljal širok krog obiskovalcev, ničenergetska stavba pa bo zahtevala malo stroškov za obratovanje.

Občina je načrtovala tudi obnovo zunanjega bazena, a šele ob koncu letošnje kopalne sezone, če ta sploh bo. »Sanacija zunanjega bazena je v fazi projektiranja projekta za izvedbo. Ko bomo imeli ta projekt narejen, bi morali po časovnici začeti s sanacijo,« pojasnjuje Božič. Investicijo v višini 750.000 evrov namerava občina pokriti iz lastnih sredstev. Tudi ta investicija je, glede na to, da se po še neuradnih podatkih v občinskem proračunu na račun epidemije obeta skoraj petmilijonska luknja, pod vprašajem.