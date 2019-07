Podaljšali pripor zoper šesterico

V torek se je iztekel 6-mesečni pripor za šesterico osumljenih v zadevi Sauna klub Marina. Če do včeraj zoper njih ne bi bila vložena obtožnica, bi odkorakali na prostost. Kot pa so nam pojasnili na Okrožnem sodišču v Kopru, je bila obtožnica že vložena, pripor zoper vseh šest osumljenih pa podaljšan. »Sledi še preizkus obtožbe in vročanje obtožbe obdolženim,« dodaja predsednica koprskega okrožnega sodišča Darja Srabotič.

Šesterici - gre za lastnika kluba, Mariborčana Dejan Šurbeka in Jožeta Kojca, Vesno Ternovec, direktorica družbe Oratos, ki je upravljala s klubom, in tri Romune Mariana-Adriana Serbana, Aurela Donoseja in Raja Stoico - se očitajo tri kazniva dejanja: zloraba prostitucije, trgovina z ljudmi ter neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. »Predobravnavni narok oz. glavna obravnava bosta potekala na Okrožnem sodišču v Kopru, datum pa zaenkrat še ni znan,« je na naše vprašanje še pojasnila Srabotičeva. Dvanajst osumljenih v zadevi Marina pa dogajanje spremlja na prostosti. Policija je združbo, ki naj bi se okoristila z najmanj 14 milijoni evrov, prikrito opazovala več kot leto dni.Poleg tega je koprsko okrožno sodišče že v juniju za eno fizično osebo izdalo sklep o razširitvi preiskave - v tem primeru gre za slovenskega poslovneža Sergeja Racmana s stalnim prebivališčem na Slovaškem, zoper njega je sodišče nato odredilo pripor, vendar mu sklep o priporu po poročanju Primorskih novic še ni bil vročen. Po poročanju medijev naj bi združba ob meji z Italijo načrtovala odprtje novega kluba, s podobno dejavnostjo kot Savna klub Marina na Ajševici.