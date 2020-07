Podelili nagrado za najboljši scenarji Sergio Amidei

GORICA – Scenarista Marco Pettenello in Gianni Di Gregorio sta s celovečercem Lontano Lontano zmagovalca letošnje, 39. nagrade za najboljši scenarij Sergio Amidei. Sredino napovedano podelitev nagrade so preložili zaradi tragedije v parku dvorca Coronini, kjer je življenje izgubil 12-letni otrok. Prav tako so prestavili predvajanje filmov.

Strokovna žirija festivala je film nagradila z utemeljitvijo, da »neodvisen avtorski film na učinkovit način zastopa sektor neodvisnih kinematografov, ki je zaradi trenutnih izrednih razmer zelo oškodovan«.

Celovečerec, ki se je za nagrado potegoval z drugimi šestimi filmi, je povzet po pripovedi Poraccimente vivere Giannija Di Gregoria, ki je film tudi zrežiral. Z ironijo in melanholičnimi trenutki pripoveduje zgodbo treh upokojencev iz rimske mestne četrti Trastevere: Attilio, Giorgetto in il Professore se odločijo, da bodo radikalno spremenili svoje življenje in se preselili v tujino, a kljub začetni evforiji, še ne vedo, kam bodo šli in kaj bodo potem naredili.