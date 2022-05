»Podgora ni dirkališče«

»Situacija je nevzdržna. Zlasti na glavni cesti skozi vas se vozniki avtomobilov sploh ne zmenijo za hitrostne omejitve; na plin pritiskajo, kot da bi bili na dirkališču,« pravijo člani odbora občank in občanov iz Podgore, ki so včeraj zjutraj na goriškem občinskem vložišču oddali peticijo, s katero domačini opozarjajo na problem varnosti in zahtevajo ukrepe za umiritev prometa. Peticijo je podpisalo 269 Podgork in Podgorcev, ki jih skrbi za lastno varnost in na splošno za varnost najšibkejših udeležencev v prometu, saj so zlasti pešci in kolesarji tisti, ki zaradi prehitrih voznikov po vaških ulicah največ tvegajo.

Peticijo odbor naslavlja na goriškega župana Rodolfa Ziberno, na podžupana Stefana Ceretto ter na Marca Muzzattija, poveljnika goriške lokalne policije. Predstavniki odbora menijo, da je Podgora preveč zanemarjena (pločniki so v slabem stanju, Zid petih jezikov in Časovni zid s sončno uro propadata, vzdrževanja je na splošno premalo), najhujši problem pa je ravno varnost v cestnem prometu. Zlasti tam, kjer ni nadzora – lokalni policisti in karabinjerji navadno izvajajo meritve hitrosti samo pri pokopališču in pri spomeniku, medtem ko v Ulici Brigata Cuneo te možnosti ni – avtomobili krepko presegajo hitrostno omejitev 50 km/h, ki velja v naseljih, marsikdo pa tudi prehiteva ob polni črti in ogroža domačine, ki z domačih dvorišč in garaž ter stranskih ulic pripeljejo na glavno cesto.

Podpisniki peticije mestno upravo pozivajo, naj poskrbi za večjo varnost z ukrepi, kot so grbine, merilniki hitrosti in izboljšanje razsvetljave na prehodih za pešce. »Ogroženost pešcev in kolesarjev se bo v kratkem še povečala, saj se bo predvidoma konec maja začela sanacija "pašerele", ki Podgoro povezuje s Stražcami,« je povedal Ennio Francavilla, ki je včeraj zjutraj skupaj z nekaterimi drugi člani odbora oddal podpise na občinskem vložišču. Ponovna zapora brvi, opozarjajo, bo pešce in kolesarje prisilila, da se bodo v Gorico odpravili po nevarnem ovinku in mostu čez Grojnico, kjer ni pločnikov, ali po predoru Baruzzi in Ločniškem mostu, kar tudi ni najbolj varno.