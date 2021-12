Podgorsko »pašerelo« bodo spomladi verjetno morali zapreti

Brv čez Sočo, ki povezuje Podgoro in Stražce, bodo predvidoma spomladi morali spet zapreti. Takrat bodo namreč izvedli napovedana popravila, sanacijo osmega trama, za katerega se je med preverjanjem varnosti »pašerele« izkazalo, da je dotrajan. Preverjanje je ob zaprti pašereli, ki je povzročila kar nekaj nelagodja med občani, potekalo v prejšnjih mesecih.

Konec oktobra je občinska uprava brv spet odprla, prihodnje leto pa jo bo verjetno potrebno spet zapreti za omenjena dela. To sicer še ni povsem gotovo, saj bi lahko izbrano podjetje predlagalo kako alternativno rešitev, na občinskem tehničnem uradu pa menijo, da je zaprtje skoraj neizogibno. Občinski odbor je v prejšnjih dneh sprejel dokončni in izvedbeni načrt del, v kratkem bo na vrsti objava razpisa za izbiro izvajalca. Stroji bi lahko zabrneli spomladi. Pri sanaciji dotrajanega trama bodo uporabili smole in malte, ki potrebujejo mile temperature. Ne zima ne poletje torej nista primerna, zaradi česar se v tehničnem uradu nadejajo, da bi se dela začela čez nekaj mesecev. Predvidoma, vendar tudi to je odvisno od gradbenega podjetja, naj bi trajala tri mesece.