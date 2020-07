Podjetje Isontina ambiente v minulem letu zaposlilo 32 ljudi za nedoločen čas

Družbeniki podjetja Isontina ambiente, ki v občinah goriške pokrajine skrbi za odvoz in sortiranje odpadkov, so pred kratkim sprejeli bilanco za leto 2019. Dobiček, ki za leto 2019 znaša 366.135,45 evrov, bodo porazdelili takole: 250.000 evrov bo šlo družbenikom, 97.828,68 evrov bodo namenili v statutarno rezervo, 18.306,77 evrov pa v zakonsko rezervo. Med naložbami, ki so jih izvedli v letu 2019, so največji delež (595.000 evrov) namenili napravi za razvrščanje odpadkov, 418.000 evrov pa je šlo za naprave za kompostiranje. V vozila so investirali 413.000 evrov.

Kar zadeva osebje, je Isontina ambiente v prejšnjem letu zaposlila 32 uslužbencev za nedoločen čas. Skupno je neposredno zaposlenih 88, od katerih je 84 za nedoločen čas. Preko agencij pa je ob koncu leta 2018 bilo zaposlenih 25 ljudi, čez leto dni pa 14. Stroški za osebje pa se niso bistveno spremenili: v letu 2018 so znašali 4.459.000 evrov, v letu 2019 pa 4.858.000 evrov.