Podjetništvo želijo približati tudi ranljivim skupinam

V Primorskem tehnološkem parku (PTP) so včeraj zaključili brezplačno tridnevno intenzivno delavnico Start up izziv, v katerega so vključili štiri različne skupine: slepe in slabovidne, brezposelne, potencialne podjetnike in učitelje. Med slednjimi sta bila tudi dva iz tržaških in eden iz goriških višjih srednjih šol s slovenskim učnim jezikom. Šest ekip je v treh dneh pripravilo šest podjetniških idej.

»Vključil sem se, da bi spoznal nove metode ter izzive inovativnosti. Pa tudi zato, da bi spoznal ljudi, s katerimi bi lahko sodelovali na šolah. Vse to znanje bi namreč radi prenesli do dijakov, je povedal Peter Ferfolja, profesor na tehniškem zavodu Žiga Zois v Gorici, ki je s pridobljenim znanjem zadovoljen. Sodeloval je v skupini, ki si je zamislila nov turistični model, v katerega bi vključevali kmetije in manjše vinogradnike. Uporabniki njihovega modela so podjetniki in meščani, ki bi na podeželju našli oddih od stresnega vsakdana in bi se tudi preizkusili pri kmečkih opravilih.