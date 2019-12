Podmladek s Pičulati

V štandreškem kulturnem društvu Oton Župančič se veselijo podmladka! Že nekaj let so si društveni odborniki prizadevali, da bi obogatili delovanje na mladinski ravni. Ravno konec poletja je skupina približno petnajstih mladih izrazila željo, da bi ustanovila mladinski odsek, kar so v društvu takoj podprli.Kulturno društvo Oton Župančič je v svojem 72-letnem delovanju imelo štiri različne mladinske skupine; zadnji mladinski odsek se je imenoval Puran Puran. Da bi ohranili vez s preteklostjo, so se člani novega mladinskega odseka odločili za ime Pičulati, ki seveda ni naključno. Pičulat je narečni izraz za purana, ki velja za enega izmed glavnih simbolov Štandreža. Pičulati so si zadali cilj, da bi ohranjali vaške navade in hkrati povezovali mlade s širšega območja. Doslej so v domu Andrej Budal izpeljali dva praznika. Prvi Šta-Party je potekal v začetku novembra z imenom Alo Wn, pred božičem je bil na sporedu še Après-ski žur, ki se ga je udeležila množica mladih tako iz Štandreža kot iz vseh bližnjih in tudi bolj oddaljenih krajev.