V Ronkah je danes zjutraj voznica podrla 60-letno domačinko na prehodu za pešce v Ul. D’Annunzio. Na kraj so prišli reševalci službe 118, ki so jo prepeljali v bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da na srečo ni utrpela hujših poškodb. Voznica, ki je bila v šoku, je karabinjerjem povedala, da ženske ni opazila. Vzroke nesreče preiskujejo karabinjerji iz Ronk.