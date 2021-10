Podvojili kapaciteto

V občinski lekarni v Ulici Crociera v Tržiču se soočajo s povečanim povpraševanjem po brisih. Zaradi tega so se odločili, da bodo testiranja na koronavirus izvajali tako v notranjosti lekarne kot ob vhodu sosednjega doma za starejše občane, s čimer bodo podvojili dosedanjo kapaciteto. Da bi se lahko testirali delavci, ki se zjutraj odpravljajo na delo, bodo brise odvzemali vsak dan vključno ob sobotah od 6. ure dalje. Za obdobje, ki gre od današnjega dne do sobote, 29. oktobra, imajo že 748 rezervacij; predvidoma bodo vsakih pet minut izvedli tri teste.

»Na razpolago smo za morebitne konvencije s podjetji, hkrati iščemo nove bolničarje, ki bi nam lahko priskočili na pomoč, saj pričakujemo zelo veliko ljudi,« poudarja tržiška županja Anna Cisint in pojasnjuje, da so se z zdravstvenim podjetjem Asugi že dogovorili glede cepljenja 120 gostov občinskega doma za starejše občane. Predvidoma jih bodo cepili prihodnji teden, medtem ko bodo za cepljenje proti gripi poskrbeli naknadno. V občinski lekarni v Ulici Crociera bodo teste izvajali od ponedeljka do petka med 6. in 10. uro ter med 16. in 19. uro, ob sobotah pa med 8. in 12. uro. Rezervacije zbirajo na telefonski številki 0481-494820 in na naslovu elektronske pošte tamponi@comune.monfalcone.go.it.