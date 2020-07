Podvoz bo zaprt še več kot dva tedna

Prejšnji konec tedna so za promet ponovno zaprli železniški podvoz v Štandrežu. Tako kot v začetku junija, marca in še nekajkrat prej je zapora posledica nestabilnosti rešetk, ki se nahajajo na dnu podvoza in se zlasti ob prehodu težkih vozil premikajo: teže tovornjakov očitno ne zdržijo.

Podvoz so si že prejšnji teden ogledali goriški gasilci, mestni redarji in osebje pristojnega urada goriške občine, ki bo tokrat skušala problem dokončno rešiti. Zaradi del bo podvoz oz. del Ulice Tabai med nakupovalnim središčem Smart in štandreškim krožiščem zaprt za promet do 19. julija.