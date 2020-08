Podvoz končno sanirali

Delavci goriške občinske cestne službe so v prejšnjih dneh poskrbeli za ureditev novega sistema za odvajanje meteornih vod z dna štandreškega železniškega podvoza v Ulici Tabaj, poleg tega so poskrbeli tudi za obnovo pločnikov v ulicah Rafut in Margotti ter ob krožišču med ulicama Brigata Casale in Leopardi.

»Zelo ponosen sem na občinsko cestno službo, saj njeni uslužbenci tudi avgusta, kljub temperaturam in dopustom, skrbijo za vzdrževanje naših cest in ulic,« poudarja goriški župan Rodolfo Ziberna. V zadnjih tednih, poudarja, so delavci občinske cestne službe poskrbeli za asfaltiranje nekaterih posebno dotrajanih cestnih odsekov in za ureditev nekaterih pločnikov. Posebno zahtevna je bila preureditev sistema odvajanja meteorne vode na dnu štandreškega podvoza; voda ga je zalila ob vsakem močnejšem deževju, veliko težavo so predstavljale tudi rešetke, ki so jih morali večkrat zamenjati in ki so bile v zadnjih mesecih vzrok večkratnega zaprtja ceste. Po novem so rešetke postavili ob robu cestišča, tako da po njih vozila ne vozijo več. Med deli je bil podvoz nekaj dni zaprt, sicer vse kaže, da so nove rešetke ustrezno kos svoji nalogi. Ko je v prejšnjih dneh nekajkrat močno deževalo, je vsa voda odtekla brez večjih težav.