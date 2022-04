Pogačar in Mohorič tudi po Gorici, Oslavju in Števerjanu

»Goriški čezmejni prostor bo spet umeščen na svetovni športno-turistični zemljevid, zaradi česar smo seveda zelo zadovoljni. Prehod Dirke po Sloveniji po naših krajih predstavlja izredno promocijsko priložnost, saj bodo športni dogodek predvajali po televiziji v 130 državah po celem svetu.« Tako pravi novogoriški podžupan Simon Rosič v zvezi s prvo etapo petdnevne Dirke po Sloveniji, ki se bo začela 15. junija v Novi Gorici in bo še posebej zanimiva zaradi udeležbe dveh šampionov svetovnega ranga. Med tekmovalci bosta namreč tudi Tadej Pogačar, prvi na svetovni kolesarski lestvici, in Matej Mohorič, ki je trenutno na petem mestu lestvice in je ravno pred kratkim zmagal na eni izmed najbolj prestižnih enodnevnih dirk, Milano-Sanremo.

Neuradni start prve etape Dirke po Sloveniji bo na Bevkovem trgu, od koder se bodo kolesarji podali po Erjavčevi in Kolodvorski ulici mimo Transalpine/Trga Evrope. Pred Solkanom bodo zavili levo in vstopili v Italijo, kjer se bo ravno na nekdanjem mejnem prehodu kolesarska dirka tudi uradno začela. Začetni del etape bo potekal po istih cestah kot lanskoletni zaključek čezmejne etape Gira, vendar v obratni smeri. Tekmovalci bodo najprej kolesarili po Svetogorski ulici in Ulici Don Bosco. Sledil bo vzpon preko Oslavja v Števerjan, kjer bodo na Sovenci kolesarji spet prečkali državno mejo in dirko nadaljevali v Sloveniji. Po Humu bodo prešli Gornje in Dolnje Cerovo, Vipolže, Dobrovo, Šmartno, Gonjače in Vrhovlje. Zatem bo na vrsti spust v Plave, od koder se bodo po soški magistrali odpravili v Tolmin in zatem preko Idrije, Črnega Vrha, Ajdovščine, Vipave in Razdrtega do Postojne, kjer se bo nekaj več kot 160 kilometrov dolga dirka zaključila.