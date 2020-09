Pogačar s tretjim mestom ni bil ravno zadovoljen

Po zaslugi spletne aplikacije Strava lahko virtualno tekmujemo tudi z nedavnim zmagovalcem letošnjega Toura, 22-letnim Tadejem Pogačarjem, ki je v preteklih letih kar nekajkrat dirkal tudi v naših krajih. Že maja smo pisali, da se lahko med vzponom iz Pevme preko Oslavja v Števerjan primerjamo z vrhunskim kolesarjem iz Klanca pri Komendi, ki je omenjeni odsek prekolesaril v samih osmih minutah in 34 sekundah. Števerjanski vzpon, za katerega nedeljski kolesar potrebuje pol ure in več, je za Pogačarja predstavljal zaključni del zadnje etape 54. kolesarske dirke Giro del Friuli, ki je bila na sporedu 8. septembra 2018. Tridnevno dirko je slovenski kolesarski as končal na prvem mestu.

Če se odpravimo na kolesarski izlet po goriškem Krasu in drugih krajih goriške pokrajine, bomo Pogačarja spet našli na raznih virtualnih odsekih in lestvicah spletne aplikacije Strava (od maja je del njenih vsebin proti plačilu), vendar ne vselej na prvem mestu. Pogačar je 25. aprila 2016 na svojem profilu objavil podatke takratne dirke za nagrado Montes in pri tem v angleščini pripisal, da je »spet« pristal na tretjem mestu, s katerim očitno ni bil povsem zadovoljen. Leta 2016 in zatem še leta 2015 je dirko zmagal slovenski kolesar Jaka Primožič, medtem ko je bil Pogačar dvakrat tretji.

Dirka je bila speljana mimo Štarancana, Škocjana, Turjaka, Ronk, Ville Vicentine, Rude, Vileša, Romansa, Krmina, Subide in Cegla. Sledil je vzpon na Valerišče in spust v Grojno, nakar so tekmovalci kolesarili mimo Podgore in Sovodenj ter se zatem povzpeli na Vrh; za 2,27 kilometra dolg vzpon s povprečnim 8-odstotnim naklonom je Pogačar potreboval 6 minut in eno sekundo, sicer je bil Jaka Primožič za sedem sekund hitrejši. Z Vrha so se kolesarji spustili do Zdravščin, sledil je nov vzpon proti Martinščini, nakar so kolesarili mimo Poljan, Doberdoba, Jamelj in Sabličev do Tržiča. Na večini virtualnih odsekov med omenjenimi kraji bomo našli Pogačarja na vodilnih mestih, za njim in v nekaterih primerih tudi pred njim pa bomo opazili imena raznih krajevnih amaterskih kolesarjev. Nekaj mesecev po dirki v spomin na partizansko negovalno organizacijo je Pogačar osvojil tretje mesto na cestni dirki v konkurenci mladincev na evropskem prvenstvu v Plumelecu v Franciji, nakar so sledili številni drugi uspehi. Jaka Primožič tudi sam še vedno tekmuje; trenutno je član kolesarskega kluba Kranj, vendar še ni dosegel tako odmevnih rezultatov na mednarodni ravni kot njegov – na dirki Montes dvakrat premagani – soletnik iz Klanca pri Komendi.