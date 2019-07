Pogasili požar med Martinščino in Zagrajem

Območje med Martinščino in Zagrajem - pri spomeniku iz prve svetovne vojne, ki so ga posvetili Corridoniju, je danes popoldan zajel obsežen požar. Goriški gasilci so več klicev prejeli okrog 15. ure. Zagorel je del gozda v bližini posestva Castelvecchio. Gasilci z goriškega poveljstva so se na prizorišče požara odpravili s petimi vozili, z dvema avtocisternama (ena je prišla iz Tržiča) in s tremi terenskimi vozili za gašenje požarov. Na pomoč so priskočile ekipe civilne zaščite območja Kras, Soča, Sovodnje, Doberdob, Ronke, Zagraj in Foljan ter člani goriške civilne zaščite. Požar so pred 18. uro pogasili.