Poginula podgana v poštnem nabiralniku Demokratske stranke

Odprla je poštni nabiralnik, da bi preverila, če je v njem kaj pošte, in takoj zatem zagledala poginulo podgano. Neprijetno presenečenje je danes pričakalo uradnico, ki se je zjutraj odpravila na delo na sedež Demokratske stranke v Drevoredu Gabriele D’Annunzio v Gorici. Podgana ni mogla sama zlesti v nabiralnik, ki visi na zidu in je opremljen s pokrovom, kar pomeni, da jo je nekdo namerno vtaknil vanj. Zaradi tega je vodstvo Demokratske stranke z najdbo seznanilo policijo in vložilo uradno prijavo. Deželni tajnik Demokratske stranke Cristiano Shaurli je dogodek obsodil in poudaril, da gre za obliko ustrahovanja, ki je posledica vse bolj strupenega vzdušja, za katerega po njegovem mnenju v veliki meri nosi odgovornost ligaška propaganda.