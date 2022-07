Poglobila se bo v trajnostni razvoj

S šolanjem na humanističnem liceju je usvojila osnove spoznavanja družbe, na svoji nadaljnji študijski poti pa bi se rada ukvarjala s trajnostnim razvojem le-te. Martina Pelle je ena izmed letošnjih zlatih maturantov goriškega višješolskega središča; obiskovala je humanistični licej Simona Gregorčiča. 18-letnica iz Gabrij je skavtinja, v prostem času pa pomaga pri treniranju motorike za otroke iz vrtca in osnovne šole pri športnem združenju Soča v Sovodnjah, kjer je do lani igrala odbojko. Ukvarjala se je tudi z glasbo, saj je pela v mladinskem zboru Emil Komel in je igrala klavir na istoimenski šoli. Poleg tega pri domačem društvu Skala sodeluje pri organizaciji turnirjev in poletnih središč.

»Stotice nisem pričakovala. Ciljala sem na oceno, ki bi odgovarjala trudu in vztrajnosti, ki sem ju vložila v teh petih letih šolske poti,« nam je povedala Martina, ki je z oceno nadvse zadovoljna. Pripravo na maturo je doživljala precej napeto, zato je bila vesela, da je med prvimi odpravila tudi z ustnim delom izpita. V prvi pisni nalogi iz slovenščine je izbrala tematiko, ki ji je najbolj pri srcu: pisala je o ekološkem problemu in podnebnih spremembah. Najbolj ji je sicer ustrezala druga pisna naloga, ki je bila v njenem primeru iz humanističnih ved: dijaki so sestavljali esej o razvoju osebnosti na podlagi Freudove trditve, da človek ni gospodar niti samega sebe. »Veseli me, da so drugo pisno nalogo pripravili naši profesorji. Vedela sem, da bodo profesorji izbrali vsebino iz programa, ki smo ga že predelali,« pravi odličnjakinja. Na ustni preizkušnji so Martini predstavili naslov članka iz italijanskega časopisa o nevihti s strelami in fotografijo tržaškega pomola Audace.