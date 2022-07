»Pogorišče je pod nadzorom«

Požar na slovenskem Krasu je pod nadzorom. Tako je potrdil nočni vodja invervencije, Stanko Močnik.

Noč pa je bila zelo burna. Še preden se je spustil mrak, je zagorelo v bližini Cerja, aktivna pa je bila tudi požarna linija proti Trstelju.

Gasilci, na delu jih je bilo 540 s 140 vozili, so ponoči pogasili kar nekaj ponovnih vžigov in preskokov požara. Gorelo je, že od večera, na več lokacijah, pojavljala so se nova žarišča. Potrebnih je bilo veliko premikov enot, saj je obseg ogroženega območja ogromen. »Trenutno pa je pogorišče pod nadzorom,« je potrdil Močnik in dodal, da naselja niso ogrožena, po poročanju RTV Slovenije pa skrbi povzroča napoved, da bo proti popoldnevu znova zapihal veter.

Najhuje je bilo na Cerju nad Mirnom in proti Trstelju. Ogromno je tudi dima, ki dodatno otežuje delo, so sporočili iz regijskega štaba civilne zaščite.

Tudi danes bodo gasilci na terenu dobili pomoč več posadk helikopterjev in letal, ob tem pa pričakujejo pomoč 700 gasilcev in 16 vozil.