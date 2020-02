Pogrešajo naložbe v industrijski sektor

Pogrešajo naložbe in nove gospodarske dejavnosti. V sindikatu CGIL so zaskrbljeni, ker se industrijski sektor iz goriške pokrajine še ni izvlekel iz krize, ki traja že vrsto let. Pokrajinski tajnik največjega italijanskega sindikata Thomas Casotto poudarja, da je na obzorju nekaj novih zaposlitev le v ladjedelništvu, vendar novih delavcev ne zaposluje neposredno družba Fincantieri, temveč gre v glavnem le za manjša podizvajalska podjetja.»Delavci, ki so ostali na cesti zaradi krize, s težavo dobijo novo zaposlitev,« opozarja Casotto in omenja zaprtje tovarn Detroit in Eaton, saj je novo delovno mesto dobila le peščica njunih nekdanjih delavcev.»Podjetja pogosto zaman iščejo nove uslužbence; številni niso primerno usposobljeni, drugi se ne zadovoljijo s prav vsakim delovnim mestom.« Casotto pojasnjuje, da je stopnja brezposelnosti v goriški pokrajini več kot desetodstotna, najvišja v Furlaniji - Julijski krajini, čeprav imajo naši kraji izreden razvojni potencial, pri čemer pokrajinski tajnik sindikata CGIL še zlasti misli na logistiko in prevoze. »Na žalost prihaja do neopravičljivih zamud pri posodabljanju infrastrukture; pomislimo na izkop blata iz vplovnega kanala pred tržiškim pristaniščem in na mlin Casillo, ki že štiri leta čaka, da mu usposobijo železniško povezavo,« poudarja Casotto, ki opozarja, da se na žalost nekatera podjetja še ne držijo zakonskih predpisov in izkoriščajo delavce, zlasti tuje. Pokrajinski tajnik CGIL pogreša tudi naložbe v infrastrukture in ugotavlja, da je industrijski sektor najbolj na psu v Gorici, kjer ni preživel niti en večji industrijski obrat.