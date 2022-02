Pogrešajo stanovalca doma upokojencev Gradišče

Od petka pogrešajo 71-letnega Videa Grižona, ki je dopoldne odšel iz doma upokojencev Gradišče nad Prvačino in se ni vrnil. Pogrešani je visok okoli 185 centimetrov, suhe postave in ima sivo-črne kratko postrižene lase. Nazadnje je imel oblečene vojaške hlače, temno modro jakno in krznene cokle, so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Policisti prosijo vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali karkoli vedeli o njenem izginotju, da informacije sporočijo najbližji policijski postaji oziroma policistom policijske postaje Nova Gorica na 05 303 44 00 ali interventno telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080 1200.