Pogrešajo večje število gostov iz Italije

Lokve so bile v zadnjem času deležne kar nekaj pomembnih pridobitev v svoji ponudbi – minuli petek so odprli igrišče za multigolf, na katerem so združeni park golf, disk golf in nogo golf -, med gosti pa podobno kot lani prevladujejo Slovenci. Kljub temu je tujcev, ki odkrivajo ta košček Primorske, občutno več kot minulo leto, ko so zaradi epidemije covida-19 mnogi ostali doma. A tudi letošnja poletna sezona je precej nepredvidljiva, priznavajo tukajšnji gostinci in ponudniki turističnih storitev, ki vseeno upajo, da bodo lahko v avgustu in septembru izpeljali več prireditev, s katerimi naj bi na Lokve pripeljali še več obiskovalcev.

»Seveda smo veseli najnovejše pridobitve, saj novo igrišče za multigolf na Lokvah pomeni popestritev obstoječe ponudbe, v katero poleg električnih koles spadata še kulinarika in neokrnjena narava. Igrišče za multigolf lepo dopolnjuje obstoječo ponudbo športnih aktivnosti, med katerimi sta v ospredju kolesarjenje in pohodništvo, v prihodnje pa bi lahko razmišljali še bolj ambiciozno in ponudbo na Lokvah ponudili šolam v naravi, športnikom na športnih pripravah in t.i. team buildingom. Tako bi goste, ki obiščejo naše kraje, zagotovo uspeli zadržati kakšen dan več,« je prepričana Martina Gorjan Sulič iz Hotela Winkler, ki je hkrati predstavnica neformalnega konzorcija ponudnikov na planoti. Kot priznava, zaradi epidemije covida-19 lani na Lokvah tujcev praktično ni bilo, letos pa je precej drugače. Med njimi so že tradicionalno tudi Italijani, še zlasti z območja Gorice in Vidma, večina med njimi pa je dnevnih gostov. Na vprašanje, ali so njihovo število v zadnjem času okrnile informacije o pojavu mišje in zajčje mrzlice, ki sta se v razpasli tudi na Trnovsko Banjški planoti, Gorjan Suličeva odgovarja pritrdilno. »To se še zlasti pozna pri tistih obiskovalcih iz Italije, ki so v minulih letih na Lokve prinesli ležalnike in tu uživali v naravi. Obeh mrzlic se seveda bojijo, zato prejemam veliko klicev o tem, kakšne so razmere pri nas. Previdnost seveda ni odveč, bolje se je zadrževati v bližini cest, a po informacijah, ki jih imam, so bili med domačini doslej znani le trije primeri mišje mrzlice,« pravi. Je pa res, dodaja sogovornica, da je mišja mrzlica odgnala kar nekaj gostov iz Italije tudi zato, ker so se v nekaterih italijanskih časopisih pojavili zapisi, naj na Lokve ne hodijo.