Poklon mojstrom

V muzejskem kompleksu sv. Klare v Gorici bodo v petek, 10. septembra, ob 18. uri odprli novo razstavo umetniškega obrtništva Essere V-MANO. Kustosinja razstave je Elena Agosti, razstavo pa je pripravila zveza Confartigianato-Imprese iz Vidma v sodelovanju z ostalimi pokrajinskimi zvezami Confartigianato (Gorica, Trst, Pordenon) ter s Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem - SDGZ. Projekt sta podprli podjetje Cata Artigianato FVG in Dežela Furlanija - Julijska krajina. Po uspehu, ki jo je razstava doživela v Ogleju, se zdaj seli v Gorico.

»Zelo smo zadovoljni, da je lahko razstava, ki razkazuje vrhunske dosežke prebivalcev naše dežele, potujoča. Po Ogleju, ki je nedvomno prestižna lokacija, smo jo želeli pripeljati v Gorico. Zahvaljujemo se županu in občinskemu odboru za navdušenje, s katerim sta jo sprejela in nam posvetila pomembne razstavne prostore. Mislim, da bo muzejski kompleks res lep okvir za razstavo,« pravi Ariano Medeot, predsednik goriške sekcije zveze Confartigianato. Razstava je neke vrste »poklon« mojstrski roki obrtnikov v naši deželi, ki vsak dan »preko svojega dela izražajo ljubezen za lepe in lepo izdelane predmete«, so zapisali v predstavitvi. Razstavljalo bo 55 obrtnikov iz Furlanije - Julijske krajine. »Pomen razstave je po mojem mnenju dvojen. Po eni strani razkazuje izredno profesionalnost naših obrtnikov in naših podjetij. Drugič, v tem težkem družbenem trenutku, ko se pobiramo po pandemiji, razstava daje možnost mladim, da vidijo sadove dela, v katerem se strokovnost in inteligenca spajata z ročno spretnostjo in kreativnostjo. Razstavljeni predmeti nimajo le umetniškega pomena, ampak nam lahko kažejo novo pot za naprej. Ta kreativnost obrtnikov, ki prihajajo tudi z Goriškega, se v Gorici izraža tudi v čezmejnosti mesta, kar je za celoten prostor nedvomno velika prednost,« zaključuje Ariano Medeot.