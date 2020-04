Poklon osvoboditeljem jih je na daljavo povezal

Z recitacijami, pevskimi in glasbenimi nastopi, s fotografijami in pričevanji so se ob 25. aprilu številni domačini in prijatelji iz sosednjih krajev odzvali na vabilo štandreškega kulturnega društva Oton Župančič, ki se je ob prepovedi organizacije svečanosti pred spomeniki zaradi koronavirusa odločilo, da se padlih za svobodo spomni s spletno akcijo. Preko elektronske pošte so prejeli preko petdeset prispevkov, ki so jih zatem objavili na društveni Facebook strani, kjer so seveda še vedno vsem na razpolago za ogled.

Iz društva Oton Župančič poudarjajo, da so nad tako množičnim odzivom presenečeni in seveda nadvse zadovoljni. »Nekateri prispevki so bili izredno izvirni; več je bilo glasbenih točk, v nekaterih primerih so zaigrale in zapele cele družine. Prispevke smo poleg Štandreža prejeli tudi iz Gorice, Števerjana, Cerovelj, Sovodenj, Terlana pri Bocnu, z Vrha in iz raznih drugih krajev,« pravi društvena odbornica Maja Peterin. Nekateri so društvu posredovali stare fotografije; med njimi je tudi štandreški partizan Viljem Zavadlav, ki je skupaj s hčerko Milenko društvu poslal nekaj svojih fotografij. Na eni izmed njih je skupaj z bratrancem Radkom Gulinom iz Vrtojbe; fotografija je bila posneta aprila 1945 v Črnomlju. Na drugi fotografiji so Viljem in razni drugi štandreški fantje v Fossanu pri Cuneu, kamor so jih leta 1943 odpoklicali v posebne bataljone.Društvo Oton Župančič je spletno akcijo izpeljalo v sodelovanju s krajevno sekcijo ANPI-VZPI, s katero so v soboto poskrbeli tudi za poklon pred spomenikom, ki ni bil odprt za javnost. Ob dvigu zastav je navzoče nagovorila kulturna in družbena delavka Alenka Florenin; pri organizaciji dogodka je sodeloval še SKGZ, ki je govor posnel in predvajal prek spleta. »Čeprav se nismo smeli srečati pred spomenikom kot v vseh prejšnjih letih, je bil v Štandrežu letošnji 25. april vseeno zelo doživet,« za zaključek ugotavlja Maja Peterin, ki podobno spletno akcijo napoveduje tudi ob prvem maju.