Od jutrišnjega dne bodo pokopališča v goriški občini spet odprta za obiskovalce, vendar le ob navzočnosti čuvaja. Goriški župan Rodolfo Ziberna bo danes podpisal odredbo, s katero bo občanom spet dovoljeno obiskati njihove drage, ki so že pokojni. Pokopališča imajo po županovem mnenju vse značilnosti verskih objektov, kakor cerkve, zaradi česar jih velja čim prej odpreti. Vsekakor ne bo šlo za »popolno« odprtje, kakor v obdobju pred koronavirusom.

»Sestal sem se s predstavniki pristojne občinske službe in jih zaprosil, naj pripravijo urnik za vseh šest pokopališč na občinskem ozemlju, tako da bo v času odprtja na vsakem pokopališču navzoč tudi čuvaj. Nekatera pokopališča bodo odprta zjutraj, druga popoldne. Dostop bo seveda omejen, da ne bo na pokopališču preveč ljudi hkrati, vsi bodo morali uporabljati zaščitne maske in po možnosti tudi rokavice,« razjasnjuje župan. »Upam, da bo ta odločitev vsaj nekoliko olajšala stisko občanov, ki v teh tednih niso smeli obiskati svojih najdražjih. Na podlagi odredbe bodo lahko tudi spet čistili in vzdrževali grobove,« zaključuje župan Rodolfo Ziberna. Poleg glavnega pokopališča ob robu Jeremitišča so na ozemlju goriške občine pokopališča še v Ločniku, Štandrežu, Podgori, Pevmi in Štmavru.