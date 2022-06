Pol milijona za turistično promocijo

Dežela je v prejšnjih dneh objavila seznam prejemnikov prispevkov, ki so jih podelili na podlagi razpisa za turistično promocijo prireditev in krajinskih lepot Furlanije - Julijske krajine. V goriški pokrajini si je finančno pomoč dežele zagotovilo nekaj več kot petdeset ustanov, med katerimi so najrazličnejša društva, turistične organizacije in občine.

»Vrednost prispevkov, ki so bili podeljeni na območju nekdanje goriške pokrajine, znaša približno 500.000 evrov,« pojasnjuje deželni svetnik Diego Bernardis in opozarja, da je dežela največji prispevek, vreden 40.000 evrov, namenila goriški občini za uresničitev projekta Gorica na križišču Evrope. Ob tem je 30.000 evrov šlo ustanovi Mast Icc iz Tržiča za organizacijo enogastronomskega dogodka De Gusto. Prispevek so zagotovili tudi nogometnemu turnirju narodov iz Gradišča; njegovi organizatorji bodo imeli na voljo 20.000 evrov. S podelitvijo prispevka 12.000 evrov je bila po besedah Bernardija priznana tudi pomembna vloga, ki jo vinski konzorcij Collio odigrava na področju turistične promocije s projektom Go Enjoy Collio Experience. Bernardis opozarja, da je dežela podprla še cel kup manjših projektov, ki ravno tako prispevajo k turistični promociji nekdanje goriške pokrajine.

»Računamo, da bomo v julijskem rebalansu proračuna dobili nova sredstva za pripravo novega razpisa, s katerim bomo lahko še dodatno podprli organizacije, ki si zaslužijo pomoči – še zlasti po težavah, ki so jih imele zaradi pandemije in zatem še zaradi posledic vojne,« poudarja Diego Bernardis. Med prejemniki prispevkov so še društvo éStoria (18.000 evrov za organizacijo festivala zgodovine), društvo Mitteleuropa (15.000 evrov za projekt FVG Central Player, ki je povezan z EPK 2025), fundacija Aquileia (15.000 evrov za koncerte v oglejski baziliki) in društvo GFI Alpe Adria Off Road (15.000 evrov za srečanje terenskih vozil v Gradišču). S prispevki so podprli tudi tržiški Bike festival (14.000 evrov), gradeški ženski teniški turnir (13.000 evrov), festival Jazz & Wine of Peace (11.000 evrov), srečanje Econova Adriatic Rally (10.000 evrov), Puppet festival (10.000 evrov), krminski Collio Music & Taste (10.000 evrov) in festival Noè v Gradišču (10.000 evrov).

Med prejemniki prispevkov je tudi ZSKD, in sicer za projekt, s katerim si bodo prizadevali povezati Gorico in Novo Gorico z vodenimi sprehodi in potmi, ki bodo opremljene z ustreznimi označbami in QR kodami, preko katerih se bo mogoče povezati na portal in prisluhniti razlagam v raznih jezikih. V okviru projekta, za uresničevanje katerega bodo prejeli devet tisoč evrov, bodo izdali tudi večjezični žepni vodnik. Projekt nameravajo predstaviti septembra in ga začeti uresničevati oktobra.