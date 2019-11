Poleg dveh tovarn iščeta uslužbenca tudi gostinska lokala

V Tržiču bo v četrtek, 7. novembra, novo srečanje med delodajalci in iskalci zaposlitve, ki mu z angleškim nazivom pravijo »Recruiting day«. Septembra so izpeljali zadnji tovrstni dogodek, ob zaključku katerega je podjetje Cimolai zaposlilo približno ducat delavcev. Prihodnji teden se bodo iskalci zaposlitve in delodajalci srečali v mladinskem središču Innovation Young na Drevoredu San Marco. Nove uslužbence bodo iskala štiri podjetja. Med njimi sta poleg tovarn De Wave in Nidec, ki bosta zaposlili nekaj kovinarjev, tudi dve gostinski podjetji, in sicer Megic Pizza in Roadhouse Restaurant. Srečanje se bo začelo ob deseti uri z uvodnim nagovorom krajevnih upraviteljev, po enajsti uri se pa bodo začeli pogovori med predstavniki štirih podjetij in iskalci zaposlitve. Interesenti se lahko vpišejo na spletni strani mladinskega središča Innovation Young, medtem ko si lahko življenjepis spišejo s pomočjo obrazca, ki je na voljo na spletni strani mladinskega središča Innovation Young.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.