Poleg odvzema častnega meščanstva Mussoliniju še dve zahtevi

»Vodstvo Evropske prestolnice kulture GO! 2025 smo pozvali, da zastopa nas, meščane tega čezmejnega mesta, pod zastavo kulture in v našem imenu pozove Občino Gorica, naj ne sprejema več predstavnikov Decime Mas na uradni ravni, naj vsako leto 25. aprila obeležuje praznik osvoboditve izpod nacifašizma in naj izbriše Benita Mussolinija s seznama častnih občanov Gorice.« Tako so danes dopoldne poudarili pred goriško mestno hišo, kjer je potekal protestni shod pod geslom Mussolini ni moj someščan. Organizirali so ga kulturni delavci, umetniki in običajni prebivalci Gorice in Nove Gorice, ki so se jim pridružili še številni posamezniki, društva in organizacije iz drugih krajev.

Med protestom so prebrali dopis programskega direktorja GO! 2025 Stojana Pelka. »Antifašizem ni le individualno prepričanje, temveč̌ kolektivna vrednota, na kateri je zgrajena povojna Evropa. Celoten proces EPK 2025, od prve zamisli in kandidature do zmagovite prijavne knjige in sedanje realizacije programa, vsebuje tudi to vrednoto,« je poudaril Pelko.

Odzval se je tudi goriški župan Rodolfo Ziberna, ki je med drugim poudaril, da bi politika mora ostati izven projekta GO! 2025. Poročilo o protestnem shodu, Pelkovo sporočilo in Zibernov odziv bomo objavili v jutrišnjem (nedeljskem) časopisu.